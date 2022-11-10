تكليف وسام اصلان محافظا لبابل

2022/11/10 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف منصب محافظ بابل الذي أثار ضجة في الايام القليلة الماضية.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "السوداني كلف المهندس وسام اصلان محافظا لبابل".

وسبق أن كشف مصدر مطلع في محافظة بابل، عن تفاصيل الخلاف الحاصل بين مسؤولين محليين على منصب المحافظ، وسط تهديدات اطلقها المتظاهرون باقتحام مبنى المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "ديوان محافظة بابل، شهد خلافًا بين النائب الأول للمحافظ وسام أصلان، والنائب الثاني حسن منديل، على منصب المحافظ بعد إقالة علي وعد".

وأضاف المصدر أن "متظاهري محافظة بابل هددوا باقتحام المبنى في حال تسلم منديل مهام منصب المحافظ خلفًا لعلي وعد الذي تمت إقالته بأمر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

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