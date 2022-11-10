السوداني: ضرورة إشراك المحافظين في تحديد الطبقات المستحقة بقانون الحماية الاجتماعية

2022/11/10 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشراك المحافظين في تحديد الطبقات المستحقة بقانون الحماية الاجتماعية.

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