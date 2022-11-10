تنفيذاً لتوجيهات السوداني.. التجارة توزع وجبة من المساعدات الإنسانية للعوائل المتعففة

2022/11/10 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، توزيع وجبة من المساعدات الإنسانية للعوائل المتعففة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تم توزيع اكثر من (2000) سلة غذائية ومواد عينية إلى العوائل الساكنة في المجمعات السكنية بمناطق اطراف بغداد والمحافظات القريبة منها”.وأضاف البيان، أن “وفدا رسميا كلفه الوزير أثير الغريري أشرف على توزيع تلك المساعدات في عدد من المجمعات السكنية والاحياء الفقيرة بمناطق من مدينة الصدر ومنطقة بزيبز في الانبار”، لافتا إلى أن “هذه المبادرة جاءت مكملة لحملات سابقة قامت بها تشكيلاتها خلال الفترة الماضية”.

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