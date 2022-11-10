قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني – هادي عبد نور

2022/11/10 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي عبد نور العراق واجه سيلا من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي شابها الفساد وتسلل حتى الارهابيين الى داخل بعضها في السنوات الماضية ، حدث ذلك في ايام حكومة الجعفري الهزيلة وبعده ايضا واليوم البلد محتاج الى قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية قبل ان ينفرط العقد الى فوضى وخلل مجتمعي وفساد

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