إيران صنعت للمرة الأولى صاروخا بالستيا فرط صوتي وتعلن عدم وجود منظومة تتصدى له في العالم

2022/11/10 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة موزعة تظهر الصاروخ “سويوز” الروسي لحظة إطلاقه من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان حاملا القمر الصناعي الإيراني “خيّام”، في التاسع من آب/أغسطس 2022.© وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس/أ ف ب صورة موزعة طهران (أ ف ب) – أكّدت إيران الخميس أنها صنعت للمرة الأولى صاروخا بالستيا فرط صوتي وهو سلاح سريع ولديه القدرة […]

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