2022/11/10 | 18:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتل الأميركي ترول يربك الحكومة الإطارية.. وأوامر التنفيذ إيرانية | اخبار السادسة 2022/11/10) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتل الأميركي ترول يربك الحكومة الإطارية.. وأوامر التنفيذ إيرانية | اخبار السادسة 2022/11/10) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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