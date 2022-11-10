2022/11/10 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة المجاري في محافظة بغداد، اليوم الخميس، استنفار كوادرها لدعم فريق الجهد الخدمي والهندسي المشكل من قبل رئيس الوزراء، كاشفة عن مشاريع جديدة تنفذ من القرض الصيني في أربع مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تكشف عن مشاريع جديدة في أربع مناطق بالعاصمة المركز الخبري الوطني.

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