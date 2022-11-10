زيلينسكي يكشف لـCNN حقيقة رده على بايدن

2022/11/10 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا، لمذيعة CNN، كريستيان أمانبور، وقد كشف الرئيس الأوكراني حقيقة الجملة التي قالها للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "لا أريد من يوصلني أريد ذخيرة" في حين ذكرت السيدة الأولى في أوكرانيا عن الدافع الذي يبقيها صامدة في ظل هذه الظروف

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