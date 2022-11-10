رصاصة تخترق طائرة تقل نائبة لبنانية خلال هبوطها في مطار بيروت

2022/11/10 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترقت رصاصة ظهر، الخميس، طائرة تابعة لطائرة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" على متنها عدد من الركاب، من بينهم النائبة بولا يعقوبيان، وفق ما نشرته على حسابها عبر "تويتر".

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