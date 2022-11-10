نائب رئيس البرلمان يبحث مع وزير الدفاع سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والوزارات

2022/11/10 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث شاخەوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع ثابت العباسين السبل الكفيلة لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسة التشريعية والوزارات.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز أنه “يفي زيارة رسمية لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله إلى مقر وزارة الدفاع […]

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