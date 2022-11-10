زيدان: المتغيرات التي حدثت للقضاء العراقي بعد 2003 تمثل تجربة رائدة في المنطقة

2022/11/10 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس 2022-11-10، أن الاستقلالية...

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