احداث تشرين الثاني.. انباء عن تكليف وسام أصلان الجبوري بتسيير شؤون محافظة بابل

2022/11/10 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الخميس 10 تشرين الثاني 2022 انباء عن تكليف وسام أصلان الجبوري...

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انباء عن تكليف وسام أصلان الجبوري بتسيير شؤون محافظة بابل أولاً على المسلة.

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