زيدان: القضاء تعرض إلى ضغوط كبيرة

2022/11/10 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المتغيرات التي حدثت في مجلس القضاء الاعلى بعد 2003.

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