2022/11/10 | 19:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمتابعة وزير الداخلية.. وصول الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/10 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمتابعة وزير الداخلية.. وصول الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمتابعة وزير الداخلية.. وصول الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).