المالية النيابية: موازنة 2023 ستكون

2022/11/10 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وصفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، الموازنة المالية للعام 2023 بـ"المختلفة".

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر ، إن "موازنة العام 2023 ستكون مختلفة نوعا ما خصوصا الموازنة الاستثمارية فيها".

وأوضح، أن "التشغيلية فيها ستكون مشابهة اما الاستثمارية فاننا نعتقد انها ستكون مختلفة، حيث من المفترض ان تتضمن الموازنة فرص عمل ودعم للقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة".

واضاف كوجر في تصريح لـ"الفرات نيوز"، تابعته "الاقتصاد نيوز"، "كما نتوقع ان تتضمن خطوات تؤدي الى بناء مشاريع استراتيجية من طرق وسدود"، مشدداً بـ"ضرورة التركيز على هذه المجالات".

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