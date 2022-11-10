2022/11/10 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على شخص حاول سرقة اعمدة نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين.

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