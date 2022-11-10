تضارب الأرقام مع الدفاع المدني.. الإعلام الأمني تعلن العثور على 4 جثث تحت بناية الوزيرية

2022/11/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تضاربت الحصيلة بشأن عدد الجثث المعثور عليها تحت بناية الوزيرية المحترقة، حيث كشفت خلية الاعلام الامني عن العثور على 4 جثث خلال عمليات الانقاذ، وذلك بعد دقائق من اعلان مديرية الدفاع المدني العثور على 3 جثث فقط.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية".

وأضافت أنها "تمكنت، اليوم الخميس، من العثور على أربع جثث داخل البناية، اذ شرعت بإجراءات نقلها الى المستشفى بواسطة عجلة إسعاف"، مشيرة الى انه "مازالت عمليات البحث مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت مديرية الدفاع المدني العثور على 3 جثث خلال عمليات الانقاذ الجارية في البناية المحترقة بمنطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، وذلك بعد 4 أيام من اخماد الحريق الذي اندلع الاحد الماضي واستمر لـ10 ساعات متواصلة.

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