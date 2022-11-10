انتشال 3 جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد

2022/11/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان انتشال ثلاث جثث من موقع حادث انهيار بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد، وذلك بعد مرور 4 ايام على اخماد الحريق الذي اندلع الاحد الماضي واستمر لـ10 ساعات متواصلة.وقال بوهان ( لبغداد اليوم ) ان هناك جثث اخرى تحت البناية المنهارة يجري العمل على انتشالها وسط تواجد وبحث مستمر من فرق الدفاع المدني.

واستمرت عمليات الانقاذ إلى هذا الوقت وسط صعوبة التوصل إلى جثث الضحايا بفعل انهيار اجزاء من البناية المحترقة والتي أدت لتسجيل إصابات مستمرة بصفوف فرق الانقاذ من منتسبي الدفاع المدني فضلا عن اصابة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان.

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