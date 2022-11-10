تخبط مجلس الخدمة يثير غضب العلوميين.. نتائج القبول

2022/11/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بعد أن أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي قبولات ذوي المهن الصحية الساندة المشمولين بالتعيين وفق المادة خامسًا من قانون التدرج الطبي المعدل، دب اليأس والغضب في صفوف المشمولين بالقانون والذين يشكلون قرابة 40 الف شخص من تخصصات مختلفة أغلبهم من خريجي كليات العلوم.

الـ40 الف شخص والذين تنافسوا على أقل من 4 الاف درجة فقط مخصصة لهم، تم قبول 7 الاف منهم للمشاركة في الامتحان التنافسي الذي سيؤهل اقل من 4 الاف شخص فقط للظفر بالدرجات الوظيفية، إلا أن اعلان المقبولين الذي تم من خلال دخول المتقدمين على رابط التقديم ليظهر لهم مصير استماراتهم، اكتشف عدد كبير منهم أنهم مرفوضين لاسباب مختلفة، تارة لـ"عدم دقة المعلومات المقدمة" بحسب رسالة مجلس الخدمة الاتحادي، واخرون تم رفضهم لأن نقاطهم لاتكفي للتأهل، اما البعض الاخر فقد تم رفضهم دون ذكر اسباب رفضهم، حيث اكتفى المجلس باعلامهم برسالة نصها: "لم تتأهل للاشتراك بالاختبار التنافسي".

والغريب أن من جاءته هذه الرسالة، لديه نقاط عالية فقات الـ30 نقطة، في الوقت الذي تم قبول اخرين نقاطهم لاتتجاوز الـ20 نقطة، الأمر الذي اثار الشكوك والريبة والغضب في صفوف المتقدمين للتعيين.

ولم يكشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي المعايير والاليات التي تم من خلالها اختيار اصحاب نقاط منخفضة ورفض اخرين نقاطهم مرتفعة، خصوصا وانهم لم يتم تبليغهم بسبب رفضهم حيث لم يقول المجلس لهم بأنهم "غير مؤهلين بسبب النقاط" بل اكتفى المجلس برفضهم.

ويبدو أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي لمس سريعًا وجود غضب وسوء إدارة لملف النقاط والقبول، حيث لم يلبث أن يعلن فتح باب الاعتراض بعد دقائق من اعلان نتائج القبول، الا ان بيان المجلس لم يتضمن رابط التقديم على الاعتراض ما عمّق من حيرة المتقدمين من العلوميين والتخصاصات الساندة الاخرى لذوي المهن الصحية، خصوصا وان باب الاعتراض سيتم غلقه بعد 4 أيام فقط.

وفي نفس الوقت يغلق مجلس الخدمة التعليقات على منشوراته التي ينشرها عبر حسابه في فيسبوك، ولايتيح اي تواصل معه من قبل المتقدمين والخريجين، مايعقد مسألة الاستيضاح من مجلس الخدمة من قبل المتقدمين الذين يعيشون في حيرة من امرهم ومحملين بجملة تساؤلات كبيرة وعلامات استفهام على الاجراءات المريبة وغير المفهومة للمجلس.

هذه المؤشرات جميعها دفعت حملة "انا علومي اطالب بحقوقي" بإعلان استنفار عام لكل العلوميين لتظاهرة كبرى في قادم الايام، متهمين المجلس بأنه لم يتلزم بوعوده بـ"نشر معلومات المقبولين وكما ينص عليها القانون، وحذف اقسام مشمولة بالقانون دون اي غطاء قانوني، ودرجات المفاضلة متفاوتة وغير معلنة وواضحة، فضلا عن ان الاستمارة الالكترونية ضعيفة وقابلة للتزوير والتلاعب"، بحسب تعبير الحملة.

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