الثقافة تُعلن موعد نتائج جائزة الإبداع العراقية

2022/11/10 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، موعد إعلان نتائج جائزة الإبداع العراقية. وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “لجنة الإشراف والمتابعة على حفل جائزة الابداع العراقية، اجتمعت في مكتب […]

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