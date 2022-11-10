2022/11/10 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انتشال 3 جثث من موقع حادث انهيار بناية الوزيرية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “فرق الدفاع المدني انتشلت 3 جثث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني: انتشال 4جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد(فديو) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: انتشال 4جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد(فديو)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: انتشال 4جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد(فديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).