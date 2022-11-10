بالوثيقة.. توجيهات عاجلة من رئيس أركان الجيش للضباط

2022/11/10 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن توجيهات عاجلة من رئيس أركان الجيش للضباط من بينها تقليل الوزن أو الإحالة على التقاعد.

ادناه نص الوثيقة:-

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