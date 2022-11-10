2022/11/10 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، العثور على اربع جثث داخل بناية منطقة الوزيرية.

وقالت الخلية في بيان “تواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية”.

واضافت الخلية ” تمكنت، اليوم الخميس، من العثور على اربع جثث داخل البناية، اذ شرعت بإجراءات نقلها الى المستشفى بواسطة عجلة إسعاف”.

واضافت “مازالت عمليات البحث مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد ضحايا بناية الوزيرية المنهارة إلى 4) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد ضحايا بناية الوزيرية المنهارة إلى 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).