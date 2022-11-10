2022/11/10 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس اركان الجيش الفريق الأول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، خلال المؤتمر الخاص بفحص الوزن المنعقد في قيادة في مقر قيادة القوات البرية، لافتاً إلى ان اخر موعد لفحص الضباط المترهلين سيكون بتاريخ 30/11/2022 في حالة عدم استطاعتهم تنزيل اوزانهم سيتم احالتهم الى التقاعد

ادناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيهات عاجلة من رئيس أركان الجيش للضباط: تقليل الوزن أو الإحالة على التقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيهات عاجلة من رئيس أركان الجيش للضباط: تقليل الوزن أو الإحالة على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).