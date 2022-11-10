2022/11/10 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، وصول الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية والبالغ عددها مليون بطاقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصلت الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية حيث بلغ عددها مليون بطاقة".وأضافت أنه "ستباشر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بطبع الهويات المتراكمة بداية الأسبوع القادم، ومن المؤمل أن تصل وجبة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن وصول الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن وصول الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).