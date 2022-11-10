وزير الموارد: ما يدخل إلى السدود أقل بكثير من كميات المياه المطلقة

2022/11/10 | 20:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد وزير الموارد المائية عون ذياب عبداالله، اليوم الخميس، كميات المياه الداخلة للعراق من نهري دجلة والفرات، فيما دعا إلى مطالبة تركيا لإطلاق حاجة العراق من المياه.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "وزير الموارد أكد خلال استضافته في البرلمان اليوم عمل الوزارة بشكل مسؤول واتخاذها اجراءات بتشكيل غرفة عمليات لوضع الخطط وتوزيع المهام على شكل قواطع وبذل جهود لإيصال المياه وفق ادارة عادلة الى اقصى المناطق البعيدة رغم صعوبة الموسم الحالي وتوفير الكميات اللازمة للمستفيدين خاصة وأن حجم المياه الداخلة الى العراق انخفض كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، مبينا أن "ما يدخل الى السدود اقل من كميات المياه المطلقة بكثير ما يتطلب متابعة الخطط الموضوعة لوصول المياه الى اقصى المناطق في العراق".

ونوه الوزير الى "بذل الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض خطط الوزارة ومنع التجاوزات الحاصلة لتلبية الحاجة المطلوبة للمواطنين"، لافتا الى "حرمان محافظة ديالى على سبيل المثال من الزراعة في العام الماضي بسبب شحة المياه"، مطالبا "بضرورة تكاثف جهود مجلس النواب والحكومات المحلية لتطبيق خطة الوزارة وتجاوز ازمة المياه والتحرك بشكل سريع بمفاتحة دولة تركيا لمتابعة ملف اطلاق الكميات المتفق عليها".

وأضاف أن "تركيا لم تلتزم بالاتفاق الخاص معها منذ اكثر من سنة"، مستدركا بالقول أن "كمية المياه الداخلة الى نهر الفرات بلغت 198 مترا مكعبا بالثانية فيما كانت سابقا 290 مترا مكعبا بالثانية ومن جانب نهر دجلة بلغت كميات المياه الداخلة 200 متر مكعب بالثانية بينما الخارج من خزين السدود هو 500 متر مكعب بالثانية"، منوها الى "تحركهم بمخاطبة وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمطالبة تركيا باطلاق حاجة العراق من المياه".

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