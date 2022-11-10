العمل تدعو الصليب الأحمر لإنشاء مراكز تأهيل لذوي الإعاقة

2022/11/10 | 20:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفير الدعم النفسي للأشخاص ذوي الاعاقة وعوائلهم.

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