2022/11/10 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.3% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليحقق مستوى قياسيا جديدا هذا العام، وتوقع خبراء أن يواصل معدل التضخم مسار النمو ليصل إلى 20% مع نهاية العام الجاري في ظل استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. معدل التضخم السنوي يسجل 16.3% خلال أكتوبر.. وخبراء يتوقعون الزيادة إلى 20% بنهاية العام) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. معدل التضخم السنوي يسجل 16.3% خلال أكتوبر.. وخبراء يتوقعون الزيادة إلى 20% بنهاية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).