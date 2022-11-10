الطاقة الذرية تعلن موافقة إيران على زيارة خبراء الوكالة

2022/11/10 | 21:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، موافقة إيران على زيارة...

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