2022/11/10 | 21:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حضر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير...

ظهرت المقالة رئاسة اركان الجيش لـ الضباط: تقليل الوزن او الاحالة على التقاعد أولاً على المسلة.

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