2022/11/10 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الوطني الخبري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير الثقافة يعفي ستة مدراء عامين ويعين البدلاء بالوكالة المركز الخبري الوطني.

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