2022/11/10 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، موافقة إيران على زيارة خبرائها هذا الشهر لتقديم إجابات انتظرتها الوكالة طويلاً بشأن أصل جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع.وذكرت الوكالة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة الذرية تعلن موافقة ايران لزيارة خبرائها المركز الخبري الوطني.

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