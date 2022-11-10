السوداني يمنح الأمانة 3 أشهر لإحداث تغيير بالخدمات في العاصمة

2022/11/10 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واذا كانت متوقفة على الاموال او تواجه تحديات او تنازعا فإن الحكومة مستعدة للمساعدة من اجل انجازها.

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