صعود جماعي للمؤشرات والذهب..الدولار يخسر 2% وإلى 108..والفيدرالي يصرح!

2022/11/10 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

خسر مؤشر الدولار الأمريكي 2.04% من قيمته ليهبط إلى 108.22 مقابل سلة من العملات الأجنبية، وعلى الجانب الآخر ارتفعت المؤشرات الأمريكية والعملات الرقمية واليورو والعملات الناشئة والذهب.

جاء هذا بعد صدور بيانات تضخم إيجابية كشفت عن تباطؤ التضخم، بما يمنح الفيدرالي فرصة للإبطاء من وتيرة التشديد التي يتبناها.

وارتفع الذهب إلى 1747.35 دولارًا للأوقية للعقود الآجلة، فيما ارتفعت العقود الفورية إلى 1743.98 دولارًا، وكذلك ارتفعت الفضة بت 1.16% لتتداول عند 21.573 دولارًا للأونصة.

وارتفع مؤشر ناسداك بـ 5.8% مضيفًا 600 نقطة دفعة واحدة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بت 2.78% مضيفًا 903 نقطة دفعة واحدة، وإس آند بي 500 بـ 4.41%.

قفز مؤشر الإسكان PHLX بنسبة 10.3 ٪ إلى أعلى مستوى له في شهرين بعد تعرضه للضرب هذا العام بسبب مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التأثير على القدرة على تحمل التكاليف.

ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بنسبة 5.1٪.

ارتفعت شركة Rivian Automotive Inc بنسبة 13.8٪ بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن خسارة أقل من المتوقع، وعدد أكبر من الطلبات المسبقة، وأعادت التأكيد على توقعات الإنتاج للعام بأكمله.

في غضون ذلك، اقترب الجمهوريون من الحصول على أغلبية في مجلس النواب الأمريكي بينما كانت السيطرة على مجلس الشيوخ متوقفة على عدد قليل من السباقات الضيقة، بعد يومين من تجنب الديمقراطيين "الموجة الحمراء" المتوقعة من المكاسب الجمهورية في انتخابات التجديد النصفي.

فاق عدد الإصدارات المتقدمة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 11.59 إلى 1 في بورصة نيويورك و 5.60 إلى 1 على مؤشر ناسداك.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أعلى مستوى جديد لـ 13 مرة في 52 أسبوعًا ولم يكن هناك انخفاض جديد، بينما سجل مؤشر ناسداك 70 مستوى مرتفعًا جديدًا و 93 مستوى منخفضًا جديدًا.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى نقطة منذ أكثر من شهرين حيث سجل 1.0165 صعودًا بت 1.53% مقابل الدولار، وكذلك ارتفعت الليرة التركية بأكثر من 0.5% لتتداول عند 18.4947 ليرة مقابل الدولار.

وارتفع خام النفط بـ 0.76% عند 86.5 دولارًا للبرميل ونفط برنت بـ 0.97% لـ 93.50 دولارًا للبرميل.

وواصلت عوائد السندات الأمريكية الانهيار، حيث هبطت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 6.83% لتسجل 3.859% وكذلك أجل سنتين هبطت بـ 6.53% لتسجل 4.3259%.

وارتفعت الأسهم القيادية في السوق الأمريكي ومنها تسلا (NASDAQ:TSLA) وأمازون (NASDAQ:AMZN) وآبل (NASDAQ:AAPL) بت 6.27% و12.57% و5.98% بالترتيب.

كذلك صعدت العملات الرقمية بقوة بعد أن قلصت خسائرها العنيفة التي تكبدتها عقب أزمة FTX وإفلاسها، وتسجل البيتكوين الآن 17733.3 دولارًا للرمز صعودًا بـ 3.51% بعد ترجعها بأكثر من 88% بداية الجلسة، وصعدت الإيثريوم بـ 14.51% لتسجل 1334.97 دولارًا للرمز.



وكذلك ربيل وكاردانو ودوج كوين وبوليجون بـ 8.38%، 5.78%، 8.87%، 23.20% على الترتيب.

كذلك ارتفعت سولانا بـ 15.66% إلى 18.518% إلا أن خسائرها الأسبوعية لا تزال 42.81%.

تصريحات الفيدرالي

قال عضو الفيدرالي، ماري دالي، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كانت جيدة.



فيما توقع عضو الفيدرالي، هاركر، أن يوقف الفيدرالي رفعه لأسعار الفائدة عندما تصل إلى 4.5%، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة بأقل من 75 نقطة أساس بات مرجحًا الآن.



وأوضح هاركر إن هناك إشارات واضحة لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

فيما قالت دالي إن إيجابية البيانات لشهر واحد لا تعد انتصارًا كاملًا، والهبوط إلى 7.7% ليس قريبًا من مستهدف الفيدرالي.

وأكدت دالي أن المزيد من الرفع للفائدة آت في الاجتماعات القادمة، إلا أنه علينا الآن أن نخفف من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أسباب الصعود

بيانات التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي بـ 7.7%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 8.0%، ويذكر أنه صعد بـ 8.2% في القراءة الأخيرة.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي شهريًا بـ 0.4%، وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.6%.

توقعات الفائدة بعد ارتفاع البيانات

خفض المستثمرين والخبراء من تسعيرهم وتوقعهم لقرار فائدة الفيدرالي القادم في ديسمبر ليهبط دون الـ 75 نقطة أساس.

وقالت ريفينتيف إن هبوط بيانات التضخم في أكتوبر تدل على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل وسيبدأ في الانخفاض تدريجيًا، وهو ما قد يمنح الفيدرالي القدرة على وتيرة رفع فائدة أقل عنفًا.

وسعّر تجارة المدى القصير في السوق الأمريكية الحد الأقصى لرفع أسعار الفائدة عند نطاق 4.75% إلى 5.00% على أن يبلغ ذلك المستوى في مارس 2023.

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