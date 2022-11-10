الكشف عن مشروع استراتيجي لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز

2022/11/10 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط، الخميس، عن مشروع استراتيجي لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز من المؤمل تنفيذه على الحدود مع 4 دول.

وقال مدير الشركة، علي جاسم حمود، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الشركة لديها مشروع استراتيجي يتمثل بالحفر الاستكشافي والذي سيسهم في زيادة الاحتياطي النفطي وتعويض المستنزف، وتأكيد وجود الهيدروكربون في مختلف الحقول النفطية".

وأكد، أن "عمليات الحفر الاستكشافي ستسهم بشكل كبير في زيادة احتياطي النفط والغاز، وسيشمل مختلف الحقول الحدودية مع إيران والكويت وسوريا والسعودية".

وأضاف، أن "مشروع الحفر الاستكشافي يصطدم بالتخصيصات المالية الكافية لتنفيذه، خصوصاً في الحقول الحدودية المشتركة"، مبيناً أن "التخصيصات والموازنات السنوية المخصصة للشركة، لا تختلف عن مثيلاتها من الشركات الاستخراجية وتحتاج إلى زيادة لأن قلة التخصيصات تشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع".

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