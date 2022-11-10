الدفاع المدني: لانملك سلطة على الأبنية المخالفة سوى غرامة لاتتجاوز المليون دينار

2022/11/10 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أسباب زيادة حوادث الحريق، مشيرة الى ان تفاصيل وتحديد ومتابعة المواد المستخدمة بالبناء من صلاحية دوائر امانة بغداد والبلديات في المحافظات، فيما أشار إلى أن الأبنية المخالفة لشروط السلامة تغرم كأقصى حد بمليون دينار عراقي.

وقال المتحدث المديرية العميد جودت عبد الرحمن، لـ(بغداد اليوم)، ان "الكثير من المباني تم بناؤها بشكل غير رسمي ودون اجازات رسمية وموافقات رسمية للبناء"، مبيناً أن "الدفاع المدني يعاني كثيراً من هذه المباني كونها تخلو من شروط السلامة والأمان، وهذا ما يتسبب بكوارث ببعض حوادث الحريق".

وبين أن "اصل البناء ومتابعته وتفاصيله من اختصاص دوائر امانة بغداد في العاصمة ودوائر البلدية في المحافظات، وليس لمديرية الدفاع المدني أي علاقة بقضية انشاء المباني"، مشيرا الى ان "عمل وتدخل الدفاع المدني يكون بعد بناء العمارة بشكل كامل، للبحث حول شروط السلامة والأمان".

وأضاف عبد الرحمن ان "مديرية الدفاع المدني لديها سلطة لفرض شروط السلامة والأمان على المباني التي تخلو من هذه الشروط، ومن لم يوفر تلك الشروط تفرض عليه غرامات تصل من ربع مليون الى مليون دينار".

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