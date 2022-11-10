2022/11/10 | 21:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ngHfPuSZvms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة العراق.. ورشة في لبنان لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القضاء | تقرير سالي قرفلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة العراق.. ورشة في لبنان لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القضاء | تقرير سالي قرفلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).