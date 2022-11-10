2022/11/10 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتفاق مع الجانبين الإسرائيلي والقطري لتسيير رحلات مستأجرة "مؤقتا" للمشجعين الإسرائلييين والفلسطينيين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم 2022، وفقا لبيان صحفي من الفيفا تلقت CNN نسخة منه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا: اتفاق يسمح بتسيير رحلات مباشرة "مستأجرة" من تل أبيب إلى الدوحة خلال كأس العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا: اتفاق يسمح بتسيير رحلات مباشرة "مستأجرة" من تل أبيب إلى الدوحة خلال كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).