لزيادة احتياطي النفط والغاز.. مشروع كبير على حدود العراق مع 4 دول

2022/11/10 | 22:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسهم بشكل كبير في زيادة احتياطي النفط والغاز.

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