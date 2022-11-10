2022/11/10 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بلّند إسماعيل،اليوم، الخميس،عن عقد أول اجتماع للجنة الأسبوع المقبل، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي.وقال إسماعيل في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ انه “سيتم خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع مُرتقب للحزب الديمقراطي الاسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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