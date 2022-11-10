2022/11/10 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب.وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع لـ/ المركز الخبري الوطني/إن “وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العباسي يوجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العباسي يوجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العباسي يوجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).