2022/11/10 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان هام نرجو من كافة ذوي ضحايا حادث حريق الوزيرية مراجعة دائرة الطب العدلي ليومي الجمعة ١١/١١ والسبت ١١/١٢ من الساعة ١٠ صباحا ولغاية ١٢ ظهرا لجمع المعلومات وعينات الدم لغرض إجراء عملية المطابقة وتسليم الحالات إلى ذويها..نشكر تعاونكم و نسأل الله أن يتغمد أرواح الضحايا في رضوان جناته ويلهمكم الصبر الطب العدلي

ظهرت المقالة الطب العدلي توجه طلباً إلى ذوي ضحايا حريق الوزيرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطب العدلي توجه طلباً إلى ذوي ضحايا حريق الوزيرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطب العدلي توجه طلباً إلى ذوي ضحايا حريق الوزيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).