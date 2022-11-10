2022/11/10 | 22:52 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: طالب وزير الموارد المائية عون ذياب خلال استضافته في مجلس النواب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: تركيا لم تلتزم بالاتفاق المائي مما تسبب بتراجع القطاع الزراعي بنسبة 70 %) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة الموارد المائية: تركيا لم تلتزم بالاتفاق المائي مما تسبب بتراجع القطاع الزراعي بنسبة 70 % أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: تركيا لم تلتزم بالاتفاق المائي مما تسبب بتراجع القطاع الزراعي بنسبة 70 %) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: تركيا لم تلتزم بالاتفاق المائي مما تسبب بتراجع القطاع الزراعي بنسبة 70 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).