عراقيون يسألون عن انجازات اللجان البرلمانية منذ 2003: أحزاب تتصارع عليها كغنائم

2022/11/10 | 22:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتنافس النواب المستقلون في البرلمان العراقي مع نظرائهم في الاطار التنسيقي...

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