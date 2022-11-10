كيف أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة انبعاثات الكربون عالميا؟

2022/11/10 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء، الخميس، على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في مصر، إن الاقبال العالمي على الغاز الطبيعي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.

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