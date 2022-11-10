هجوم إلكتروني على شركة تأمين..قراصنة يطلبون 10 ملايين دولار مقابل عدم تسريب بياناتها

2022/11/10 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب قراصنة معلوماتية مسؤولون عن هجوم إلكتروني استهدف شركة تأمين صحي كبرى في أستراليا، بفدية قدرها عشرة ملايين دولار أميركي لوقف الكشف عن بيانات طبية شخصية لعملائها، ما يوازي دولاراً واحداً تقريباً عن كل ضحية محتملة.

وكانت “ميديبنك”، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في البلاد، أقرت هذا الأسبوع للمستثمرين فيها بأن “عينة” من بيانات عملائها البالغ عددهم حوالى 9.7 مليون شخص، بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، قد نُشرت على أحد منتديات “الإنترنت المظلم” الذي لا يمكن دخوله باستخدام أنظمة التصفح العادية.

وتضمّن مقتطف من هذه القائمة نُشر الأربعاء، أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية مرتبطة بالإدمان على الكحول أو المخدرات.

وأكدت شركة “ميديبنك” الخميس أن قائمة إضافية ستُنشر على المنتدى نفسه.



وقد رفضت شركة التأمين حتى الآن دفع أي أموال لقراصنة المعلوماتية.

وتضمنت البيانات المسربة الأربعاء أسماء وأرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد وعناوين ومعلومات.

وجرى تقسيم الضحايا إلى قائمتين، إحداهما تضم “الأخيار” والأخرى “الأشرار”.

وارتبط العديد من الأشخاص في قائمة “الأشرار” برموز تشير إلى تعاطيهم المخدرات والكحول أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية (اتش أي في) المسبب لمرض الأيدز.

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