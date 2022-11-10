العراق يفوز بعضوية مجلس ادارة المنظمة العربية لمترجمي لغة الاشارة

2022/11/10 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز العراق بعضوية مجلس ادارة المنظمة

العربية لمترجمي لغة الاشارة (صلة) بعد

حصول مدير اكاديمية الامام الحسين (عليه

السلام) التخصصية للصم التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة باسم العطواني على

مجموعة من الاص

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