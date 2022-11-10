كرمت فيها وكالة نون الخبرية :اعلام العتبة الحسينية يحتفي بمجلة

2022/11/10 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى قسم الاعلام في العتبة الحسينية

المقدسة بمجلة "للقوارير" الصادرة عن

الاعلام النسوي في العتبة المقدسة في

ندوة اقامها تحت شعار (صحافة المرأة بين

التخصص والمسؤولية) بمناسبة صدور العدد

(50) منها، وجر

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