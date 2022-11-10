الموارد المائية: الأهوار بحاجة إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً

2022/11/10 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد

الله، الخميس، ان انقاذ الاهواء من

الجفاف يتطلب توفير 5 مليارات متر مكعب

من المياه سنويا، محذرا من استمرار

الانخفاض الكبير في ايرادات نهري دجلة

والفرات.

وقال عبد ا

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