2022/11/10 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، تصويت مجلس العدل على مجموعة قرارات خلال الجلسة الثالثة لعام 2022.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس العدل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينها استثمار أموال القاصرين..العدل تُصوت على مجموعة قرارات المركز الخبري الوطني.

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